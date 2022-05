Romain GAUTIER

- Optimisation de la production (conception et réalisation de systèmes automatisés).



- Réglage/maintenance de machines à conditionner (BVM, Sollas, Delau).



- Contrôle des installations électriques et pneumatiques.



- Assemblage et soudage de composants électroniques.



- Réglages et interventions sur machines.



- Opérations sur machines (maintenance préventive/curative).



- Installation d’armoires électriques.



Mes compétences :

Management

Automobile

Amélioration continue

Automatisme

Programmation Fanuc

Fanuc, vision

Robotique

Électricien