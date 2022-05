Romain GENET

Diplomé Major de Promotion 2013 à l'EPF - Ecole d'Ingénieur (Sceaux) en formation par l'apprentissage. Spécialité systèmes informatiques et industriels.



3 ans d'expériences au CEA DAM dans le développement logiciel.

Anglais courant (975 au TOEIC)



A la recherche d'un poste d'ingénieur études et développement, en particulier dans le développement software.



Mobile et disponible.





Mes compétences :

XHTML

Visual Basic for Applications

Solidworks

Python Programming

Linux

Cascading Style Sheets

CATIA

C Programming Language

SAP

ABAP