Romain GENAIX

Ayant terminé mon Master Grande Ecole de Commerce de l’Ecole de Management de Strasbourg, je suis désormais à la recherche d'un nouveau contrat (CDI, CDD, stage long) et disponible de suite.

Etant un grand passionné et pratiquant de sport depuis mon plus jeune âge, je souhaite effectivement pouvoir mettre en application dans ce secteur mes compétences organisationnelles, commerciales et managériales acquises durant ma formation scolaire et mes expériences professionnelles.



Je possède également le statut d'auto entrepreneur. Fort de mes expériences dans le domaine de la gestion de projet événementiel (notamment sportif), je propose mes services et mon expertise pour intervenir sur vos événements : déploiement opérationnel, gestion de site, support logistique...



Mes compétences :

Spécialisation Management

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet