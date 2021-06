Romain GENET

Ingénieur en conception mécanique ,



Motivé et dynamique, je m'intéresse à la conception de produits innovants et aux contraintes de conception (cotation fonctionnelle, tolérancement, qualité, etc). Je sais être force de proposition, m'adapter à ce qui se présente et j'ai le gout de la rigueur et du travail d'équipe.

Je reste à l'écoute du marché et mobile.



Bon anglais



Outils utilisés



-CAO : Pro Engineer (WF2 à Creo 2.0), Catia V5 (solidwork et inventor connus)

-PLM : Windchill, pdmlink

-Calculs mécaniques, éléments finis : Abaqus, méchanica, creo simulate

-Calculs, modélisation : Matlab, Mapple

-Choix des matériaux : C.E.S

-Tolérancement : Cetol, 3Dcs, Mécamaster, GD&T advisor

-Autres : Bilan produit, GIMP, LOTUS, OPAL, Syteline

ainsi que tout les outils de base (excel, word, power point ...etc).



Mes compétences :

Conception

Qualité

Communication

Informatique

CAO

Ingénieur

Cotation iso

Tolerancement

Expertise mécanique

Gestion de programmes d'essais