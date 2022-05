Romain GIACALONE

20/02/2013 : Mon dieu j'ai oublié de modifier mon profil Viadeo, alors que mon profil LinkedIn est bien à jour lui



Et bien je lance ma propre structure, de conseil.



Je suis donc à votre disposition pour accompagner votre marque, votre entreprise et vous-même, en vous faisant bénéficier de mes expériences en SEO et Social Media chez RueDuCommerce et de mon insatiable curiosité pour le e-marketing





"It doesn't matter where you live on the long tail, as long as the tribes of people you connect with are eager to seek you out and help you succeed"



[Seth Godin]





Mes compétences :

Community management

Marketing

Gestion de projet

E-commerce

Communication

Référencement

SEO

Webmarketing

Curation