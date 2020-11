Romain GIACALONE

Avec de solides expériences professionnelles validées en travaillant au développement tant métier que technique de solutions web variées et une expérience de la gouvernance informatique j'ai pu développer les compétences nécessaires au développement et à l'accompagnement de A à Z de grands projets web.



Mon sens des responsabilité, mon autonomie, ma force de proposition et mon implication sont des atouts qui complètent ces compétences et me permettront de mener à bien les missions que vous me confierez.



Mes compétences :

Agile

Agile SCRUM

Apache

Architecture

Architecture SOA

Autonome

CSS

Css html

Design

Design Patterns

Force de proposition

HTML

Javascript

JQuery

Kanban

Microsoft SQL

Nginx

Perl

REST

RPC

Scrum

SGBDR

Shell

SOA

SOAP

Symfony

XML

XSD

XSL

PHP

PHP 5

E-commerce

Symfony2

Debian

MongoDB

Elasticsearch

Varnish