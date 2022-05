Romain GIBERT

Fort d’une expérience professionnelle de 8 années, dont 3 en alternance et 5 en tant consultant business intelligence pour la société Teradata un des leaders mondiaux des solutions d'entrepôt de données; j'ai pu m’imprégner des métiers de l’informatique décisionnel, notamment en participant au développement de Datawarehouse à forte volumétrie mais aussi aux différentes étapes de projet d’envergure.



De caractère dynamique et persévérant, j’ai acquis un esprit d’équipe lors de mes diverses prestations en projet, mais aussi une autonomie et une capacité d’adaptation lors de mes différentes missions. Mon objectif est de réunir mon bagage technique et fonctionnel, puis de progresser dans ma connaissance de gestion de projet et ainsi de mettre à votre disposition l’ensemble de mon savoir faire.



Mes compétences :

SGBD

Teradata

Modélisation conceptuelle de bases de données

SQL

Retail marketing

Business Intelligence

Web Marketing

Consultant

Chef de projet

Décisionnel