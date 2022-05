Romain GIBET

Fraîchement diplômé d'un Master en science de l'information et de la communication je recherche activement un CDD ou CDI de chargé de communication.



Ma formation Universitaire m'a formé sur des sujets variés allant de communication institutionnelle et organisationnelle aux pratiques de veille ainsi qu' à la communication de crise.



J'ai orienté mes travaux de recherche vers le management participatif en entreprise dans le contexte du numérique, et mon mémoire de fin d'étude avait pour thème l'influence des normes numériques dans nos usages et pratiques des produits culturels.