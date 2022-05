Romain GIL

Mes compétences :

Développement web

PABX

Cisco

Border Gateway Protocol

Linux

VLAN

Mac OS X

Microsoft Windows Server

Administration réseaux

Sécurité

VPN

Adobe Dreamweaver

Visual studio

Alcatel Omnivista

Cisco Switches/Routers

Perl Programming

OSPF (Open Shortest Path First)

NetScreen

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 2003 Server

BGP (Border Gateway Protocol)

Alcatel

UNIX

Solidworks

SUN Hardware

Router

MySQL

Microsoft Visual Studio

Microsoft C-SHARP

Macromedia Dreamweaver

MRTG

Linux Red Hat

Linux Debian

LAN/WAN > WAN

LAN/WAN > VLAN

Java

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

HP OpenView

C++

C Programming Language

Autodesk Inventor

Apache WEB Server

Ada

Active Directory

Puppet