Romain GIRARD

• Actuellement, chef de site sur un champ pétrolier au Gabon pour le compte de la société Perenco, après un poste d'ingénieur de production.

• Diplômé de l'IFP School (ex-ENSPM) et de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers.

• Impliqué dans l'associatif: volontaire pour l'ONG philippine Gawad Kalinga (3mois), chef de projet HandiManagement aux Arts et Métiers, trésorier d'une Junior Entreprise, et organisateur d'événements œnologiques.



Mes compétences :

Catia

Petrel

Petroleum Engineering

Reservoir Engineering

Eclipse

Project Management

Oil & Gas Industry

Matlab/Simulink