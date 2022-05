Romain GIRARD

Je me destinais au départ à des études littéraires, de par mon goût pour les livres et l'écriture. J'ai fini par me tourner vers des formations plus professionnalisantes, mon BTS, puis ma licence en GRH. J'ai compris qu'il fallait faire la distinction entre ce que l'on souhaite faire et ce que l'on peut faire, ce qui peut nous apporter quelque chose.



Aujourd'hui je suis à la recherche d'un emploi dans le milieu administratif (si possible en Ressources Humaines), avec quelques pistes.



J'apprécie énormément mon travail en RH, en particulier la formation et le recrutement (ce que j'ai pu pratiquer durant mon année d'alternance). Le contact avec le public m'est très important.



Mes compétences :

Informatique

Recrutement