Romain GODVIN

EXPERT RECONNU DANS LES MÉDIAS ET LE SPORT BUSINESS

=> English version available



# Entertainment - # Développement Commercial - # Médias - # Marketing - # Opérations Spéciales - # Sponsoring



Véritable entrepreneur, j’ai acquis dans le milieu du sport business international, des compétences au sein de structures à forte valeurs ajoutées avec toujours la même conviction : Marqueter, Innover et Satisfaire des partenaires exigeants.

Ces expériences : Événementiel, Développement commercial (marketing / partenariats stratégiques / sponsoring) et Médiatisation, m’ont permis d’approfondir ma vision transversale et globale dans le domaine sportif.

Mes objectifs : comprendre et répondre aux besoins des annonceurs, des partenaires, des organisateur et des spectateurs.



1) Développement marketing et commercial du projet

- Marketing opérationnel & stratégique (11 ans)

- Partenariats stratégiques & sponsoring (11 ans)

- Développement commercial national et international (9 ans)





2) Management du projet

- Gestion d’une business unit (7 ans)

- Événements internationaux & opérations spéciales : Formule 1 / 24 H du mans / Tennis / Golf

- Management d’équipes (jusqu'à 45 personnes sur des opérations spéciales)



3) Médiatisation du projet

- Expertise pluri-médias (7 ans)

- Production exécutive live et as live

- Digital, réseau sociaux, over the top...



Mes compétences :

Publicité

Marketing

Marketing stratégique

Evénementiel

Audiovisuel

Production

Commercial

communication

marketing sportif

sport

sponsoring

direct marketing

Market research

International trade

prospect analysis

price management

budget management

TV production management

Realationship Management

Project Management

Profitability analysis

Human Resource Management

Event management

Commercial TV Rights Management

Gestion événementielle

Gestion de projet

Développement commercial