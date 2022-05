Romain GORGE

Audit financier – analyse des process clefs et des risques associés selon les secteurs d’activités

Compréhension / interprétation des états financiers

Maîtrise des problématiques comptables



Responsable de la planification, supervision, et restitution pour des missions CAC/Audits contractuels/operations IPO sur le secteur Industrial Products, Energy and Utilities.



Missions de commissariat aux comptes chez des clients Grands comptes : SPIE / CLARIANT

précédées de 3 années de specialisation sur le secteur de l'économie sociale et solidaire (entités publiques (Pole Emploi)/Instituts de prevoyance/OPCA/Habitat social/Associations/Fondations/fédérations sportives).



N'hésitez pas à me contacter pour toutes informations.



gorge.romain@gmail.com

0683479592



Mes compétences :

Auditeur Interne