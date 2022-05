Romain GOSSET

Curieux et passionné, c'est avec volonté que je me lance dans la découverte d'une formation artistique au sein de l'Ecole Estienne à Paris. Tout en assimilant les différentes techniques d'impression et leurs contraintes, je me prends à m'intéresser davantage au concept et aux idées créatives. La typographie, l'agencement des textes et des images, la création d'illustration au service du message deviennent naturellement mes outils de prédilection.



Très vite, internet entre en scène et ce sont ses multiples possibilités qui se présentent à moi. Je crée un studio graphique où je mets en pratique ce que mes diverses expériences professionnelles m'ont offert tout en découvrant les nouvelles responsabilités d'un gérant de société.



Mes compétences :

Dessinateur

Directeur artistique

Illustrateur

Webdesigner

Dessin

Graphisme

Direction artistique

Web design

Illustration

Gestion de projet

Communication