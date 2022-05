Romain GOTTI

Né le 25 mars 1985, à Belfort (90), je découvre la chaudronnerie à l'age de 14 ans en visitant les ateliers de l'ALSTHOM Belfort.

Décidé à découvrir ce domaine, je choisis d'intégrer une 1ère STI (sciences et techniques industrielles) avec option chaudronnerie au lycée Raoul Follereau à Belfort.

J'obtiens mon bac en 2002.

Curieux et désirant d'approfondir mes connaissances, je poursuis mes études en BTS Réalisation d'ouvrages chaudronnés que j'obtiens en 2004.

Ne pouvant me satisfaire de ce BTS, j'effectue des recherches pour poursuivre mes études dans ce domaine. Je découvre alors les formations proposées à l'IUT de Nîmes, à savoir, une licence Assemblage Soudés et une formation d'ingénieur en Mécanique option Fabrication et Qualité des Structures Chaudronnées, formation par apprentissage.

Accepté pour les deux formations, je choisi la formation d'ingénieur.

Cette formation de 3 ans s'est achevée le 29 septembre 2007.

Durant ces 3 années, je fut apprenti au sein de la société Trane. Cette société est une des leaders mondiales dans les systèmes de climatisation et traitement de l'air. J'ai travaillé au service méthodes sur les processus d'assemblages permanent à savoir, le soudage, le brasage et le dudgeonnage.

Suite à l'obtention de mon diplôme, Société Trane m'a proposé un CDI en tant qu'ingénieur méthodes, responsable soudage/brasage. J'ai travaillé pendant 18 mois au sein de cette société.

Un nouveau challenge m'a été proposé par le groupe FSH Welding, fabricant de produit d'apport soudage, que j'ai rejoins en juin 2009 en tant qu'adjoint/assistant au directeur technique R&D. Ma nouvelle fonction me permets de continuer à travailler dans le domaine du soudage tout en enrichissant mes connaissances sur le soudage de nouveaux alliages.



Mes compétences :

Brasage

Climatisation

Plasma

Soudage

Welding