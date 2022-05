Romain GOUNELLE

Première expérience dans un cabinet d'audit (KPMG Paris), complétée par plus de trois ans de contrôle de gestion opérationnel chez Ubisoft Production Internationale (développement de jeux vidéo).



Actuellement en poste en tant que Responsable Administratif et Financier chez Permobil France (production et distribution de fauteuils roulants technologiques).



Principales compétences :

- Manager un service financier au sein d’un groupe international

- Construire un budget et mettre en place les indicateurs de pilotage

- Conduire des analyses de rentabilité de projets au travers de Business Plan

- Accompagner l’équipe de direction dans la prise de décisions stratégiques



Au-delà de mes compétences de management, d'analyse et de synthèse, j'attache beaucoup d'importance à la proximité avec l'opérationnel pour la compréhension technique des données financières et le développement relationnel au sein de l'entreprise.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Business Objects

Business planning

Conduite de projet

Analyse financière

Analyse stratégique

Management international

Encadrement

Contrôle de gestion

Reporting financier

Finance d'entreprise