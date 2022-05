Riche d’expériences réussies en droit bancaire et financier, je souhaite mettre mes connaissances techniques (esprit de synthèse, capacité à argumenter et à rédiger), ainsi que mon esprit d’équipe au sein de votre entreprise. Mes expériences à l’étranger m’ont permis d’acquérir une parfaite maîtrise de l’anglais et de l’allemand.



Mes compétences :

Pack office

Ressources humaines

Gestion des ressources humaines