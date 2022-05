Romain GRACZ

Actuaire conseil – Cabinet Actélior, Lyon

Février 2010 – Aujourd’hui



Emprunteur :

Création de bases techniques : Mise en place de bases techniques adaptées aux portefeuilles clients pour les risques DC, ITT, invalidité, chômage

Etudes techniques : Analyses des portefeuilles clients selon différents axes (sinistralités, primes, rachats, …)

Création d’un outil de projection ligne à ligne d’un portefeuille emprunteur : Création automatique d’un model point, projection probabiliste du prêt, des primes et des sinistres selon des bases techniques adaptées (Lois de maintiens, taux d’entrées, lois de rachats, lois de sélections médicales, abattements divers (Fumeurs, zones géographiques,…)

Audit de portefeuilles : Analyse de sur-sinistralité, études par générations, projections du portefeuille,…

Mise en place d’un outil d’analyse prospective du risque chômage en Scandinavie



Santé / Prévoyance :

Suivi technique de portefeuilles : Analyses trimestrielles des primes et de la sinistralité de différents portefeuilles mutualistes, mise en place d’outils Access d’automatisation des processus

Rédaction de rapports de solvabilité

Calcul de provisions techniques

Tarifications : Mise en place de tarifications sur de nouveaux produits selon deux axes : analyse statistique pure et analyse du marché, retarification de produits existants

Mise en place d’outils de benchmarking du marché de la santé/prévoyance en France : Logiciels VBA permettant d’automatiser la prise d’informations sur Internet



Responsable informatique :

Nombreuses modélisations actuarielles (VBA Excel, Access, …) : Création de logiciels en santé, prévoyance et emprunteur (calculs de provisions, projections de portefeuilles, calculs de tarifications,…)

Création de logiciels internes : Suivi des temps, base de données des contacts avec synchronisation automatique,…

Gestion du parc informatique de la soiété

XBRL : mise en place avec un partenaire d’un outil permettant la transcription Excel vers XBRL



Régie de 6 mois au sein du pôle prévoyance d’un grand bancassureur :

Mise en place des spécifications AERAS

Tarification de garanties sur cartes

Optimisation d’outils informatiques



Consultant Alternant – Cabinet Adding, Lyon

Juin 2008 - Octobre 2009

Création d’un outil de mesure de performance de FCP, développement d’un modèle de prévision des rendements d’actifs généraux, rédaction d’articles sur l’assurance vie, participation aux missions courantes du cabinet.









Mes compétences :

Excel

Access

SAS

Programmation VBA (Access, Excel)

R

Sql Access