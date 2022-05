Romain GRELLIER

Moniteur educateur depuis 5ans j'ai repris une formation pour devenir educateur specialise. J'ai une experience de 8 ans auprès d'enfants et d'adultes en situation de handicap avec ou sans troubles associes. J'ai pu suivre de nombreuses formations, notamement sur l'autisme. Depuis 1an je m'oriente vers la protection de l'enfance en ayant pu travailler en CEF et dans le foyer d'urgence du Maine et Loire. Cette annee je fais mon stage long au sein de l'ASE.



Mes compétences :

travaux saisonnier

formation ABA

Makaton