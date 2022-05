Romain GROSBOIS

<<<<<<<<<<<<<PROFIL ETUDIANT>>>>>>>>>>>>>



Je suis actuellement en BTS SIO, connu sous ancienne appellation BTS IG,au lycée Bonaparte à Toulon. Je suis à la recherche d'un stage de fin de première année. Mon stage, orienté réseau, vise les compétences suivantes:



- installation et configuration d'un serveur sous windows, linux ou machine virtuelles.



-participation à l'installation et à la configuration de composants de réseau (installation de firewall, paramétrage de switchs, déploiement de machines, serveur antivirus, serveur d'impression, contrôleur de domaine, point d'accès wifi, etc...).



-installation matérielle de machines clientes et intégrations dans un réseau.