Sébastien REGNAULT

J’ai été formé à France Telecom (Fréjus) au sein du service informatique CIL (Cellule Informatique Local).

Mon expérience d’Administrateur système et réseau m'a permis de développer les compétences sur les réseaux Lan, Man et Wan ainsi que sur les systèmes Windows, Unix et la Virtualisation (VmWare, Hyper-v).

Outre mes connaissances dans les domaines de l’administration réseau et systèmes acquises pendant ces 15 dernières années, mes récentes expériences m'ont permis d'enrichir fortement mes compétences dans les domaines des systèmes de gestion et d’encaissement ainsi que sur les routeurs Cisco, Netopia et plus récemment Netasq.



Mes compétences :

Netopia

LAN

Cisco IOS

WAN

Script Shell

Netasq

Firewall

UNIX et Windows

TCP/IP

VPN

Hardware

Karaté