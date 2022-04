Erwann LANCE

10 ans d'expérience dans le Support logiciel N1 et N2. Parlant (et écrivant) couramment anglais, je suis à la recherche d'une nouvelle expérience professionnelle sur Paris et proche banlieue.



Ce que je recherche, c'est le contact client, ainsi que des possibilités d'investigation (analyse de logs, accès base de données, accès séquenceur, ...) afin de pouvoir répondre au client au plus vite.



Je suis disponible rapidement, et peut être contacté au 06.23.37.54.08. .



Mes compétences :

Linux

WinSCP + Putty

Microsoft SQL Server

Eclipse

MySQL

Visual Basic for Applications

Microsoft Office

Jira

Mantis

Zendesk

Visual Basic

SQL

VPNs

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Visual C/C++

Microsoft Visio

Microsoft Excel

JavaScript

Java

C++