Sylvain PONT

Actuellement en dernière année à l'Ecole FRançaise d'Electronique et d'Informatique (EFREI), j'y obtiendrais très prochainement un diplôme d'Ingénieur en Informatique par l'apprentissage avec NATIXIS.



Je suis très motivé et je souhaite, après mes études, intégrer un entreprise dans laquelle je pourrais mettre à profit toute mon énergie, ma volonté et mes compétences pour mener à bien les projets dans lesquels je serais impliqué.



Bien que mon expérience en temps d'apprenti ait été exclusivement orientée vers du développement Web je suis tout autant motivé pour participer à des projets de développement logiciel, mobiles ou de systèmes embarqués.



Mes compétences :

JQuery & JQuery UI

PHP

JAVA

JavaScript/Ajax

C / C++ / C#

Html 5

CSS3

SQL

Android

Microsoft office

Backbone.js