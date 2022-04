Sylvain PONT

Domaines



• Contrôle de gestion:



- Optimisation et réduction des frais généraux (véhicules de société, internet/fixe/mobiles, fournitures de bureaux, La Poste, fournitures informatiques, frais de salaires, etc...)

- Remboursement et réduction de taxes (CFE, TVA, IS, crédits d'impôt)

- Création, mise en place et suivi de tableaux de bords

- Budget: suivi, analyse des écarts et actions correctives



• Comptabilité/Finance:



- Rapports financiers (mensuels et annuels), comptes sociaux, comptes IFRS.

- Audit Interne, mise en place et suivi de procédures

- Gestion des partenaires externes (banques, CAC, Expert-Comptable, avocats, fiscalité)

- ERP/logiciels : OXYGENE MEMSOFT, SAP modules FI et CO, SAGE, CEGID, Navision, Hyperion



• Management:



- Suivi et actions de valorisation du personnel

- Management de personnels comptables et financiers (équipes de 3 à 50 collaborateurs)

- Gestion d'équipe internationale (Allemagne, Italie, Irlande, Autriche)



Mes compétences :

Management d'équipe

Finance d'entreprise

Comptabilité

Management de projet

Gestion de projets

Contrôle de gestion

Direction financière

Distribution

Conseil