Florent DUCHATEAU

Passionné par l'étude du comportement humain depuis mon plus jeune âge, je me suis très naturellement orienté vers la psychologie durant mes études supérieures. Après m'être spécialisé en psychologie sociale, je me suis intéressé dans le cadre de mes recherches à la relation qui existe entre valeurs, perception de l’infidélité et orientation socio-sexuelle, thématique que j’ai toujours rêvé de pouvoir approfondir et que j’ai pu peaufiner d’années en années.



De nature très curieuse, je me suis ensuite ouvert au monde de l’entreprise, du recrutement à la gestion de projet, j’ai été amené à évoluer dans des sociétés aux activités très différentes, aussi bien en France qu’à l’étranger. Ces expériences toutes aussi enrichissantes les unes que les autres m’ont permis de peaufiner mon projet professionnel.



Aujourd’hui chez IT&M, j’ambitionne de pouvoir développer une réelle expertise dans le domaine du recrutement, le tout dans une société proche de mes valeurs, dynamique, soucieuse du bien-être de ses salariés et exigeante aussi bien dans la qualité des missions qu’elle propose que dans le recrutement de ses collaborateurs.



Mes compétences :

Microsoft Office

SPSS Statistics

Wrike

Études qualitatives

Conduite de réunion

Études quantitatives