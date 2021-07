34 ans, français, à Paris

Développeur data backend (Scala, Clojure, Java) et Ops (Chef)

Je code aussi en Bash, j'aime le Python et je m'intéresse à Go! et Rust.

Fan de Scrum, TDD, software craftmanship

J'aime les projets open source, je suis développeur Arch Linux

Anglais courant



Mes compétences :

Linux

Open Source

Java EE

Agile Scrum

Scala

Python

MongoDB