Romain GUARDIOLA

Référent en Recrutement pour le secteur Nucléaire et Oil & Gas au sein d' Altran France, Île de France. Je recrute des ingénieurs pouvant intervenir sur nos projets.



Leader mondial du conseil en innovation et ingénierie avancée, Altran propose à ses clients d’innover autrement en les aidant à développer ou en développant pour eux les produits et les services de demain.



Altran compte aujourd'hui plus de 10 000 collaborateurs en France (26 000 dans le monde) et intervient depuis plus de 30 ans auprès des grands acteurs de nombreux secteurs.



Saisissez l'opportunité de rejoindre notre Groupe Altran en Île de France, contactez moi!



Si vous aussi vous aimez relever des défis, si vous souhaitez vivre une aventure humaine et technologique unique : venez inventer le futur avec nous surArray !



N'hésitez pas à me contacter afin d'échanger dans les plus brefs délais!



Mes compétences :

Word

Excel

Recrutement

Ressources humaines

Chasse de tête