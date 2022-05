Romain GUÉNO

En poste en tant que Chef de Groupe Media à l’agence VivaKi de Levallois.

Management d'une équipe de deux personnes.



Je gère actuellement le Conseil, le Mediaplanning et l'Achat d'espace publicitaire auprès de grands comptes pour l'ensemble de leurs opérations locales pluri-media (OOH / Print / Radio / Digital...).

Secteurs d'activité : Énergie ; GMS ; Mode/Luxe ; Grande distribution



Mon profil se décompose en quatre grands pôles de compétences :



Publicité / Média :

- Conseil annonceurs

- Mediaplanning

- Construction de recommandations pluri-médias

- Négociation et achat des espaces publicitaires auprès des régies

- Analyse de performances



Management :

- pilotage d'une équipe de 2 personnes



Marketing :

- Etude de marché Qualitative et Quantitative

- Géomarketing (MapInfo)

- Définition d’une stratégie Marketing

- Création publicitaire



Management de projet :

- Analyse de besoins (MindMapping)

- Etude de faisabilité

- Planification (MS Project)

- Gestion d’équipe (en environnement international) - Reporting

- Evaluation



Mes compétences :

Mediaplanning

Entrepreneur

Étude de marché

Management d'équipe

Chef de produit

Publicité

Sourcing international

Communication

Géomarketing

Étude de prix

Management de projet

Médias

Achat d'espace

Marketing

Achats

Management de projets

Affichage

Radio

Presse

Pluri-media

Media