Florence BRISSET

CONSEIL RH

"Optimisation des compétences disponibles et valorisation du capital humain".

Juriste de formation et titulaire d'un Master 2 en Administration et gestion des entreprises ( IAE CAEN), j'ai travaillé dans des entreprises d'envergures internationales ( banque, assurance, industrie ) sur des fonctions opérationnelles et transversales qui me permettent de comprendre rapidement l'organisation globale de l'entreprise et d'en identifier précisément les besoins. Directrice d'un centre de profit puis directrice de département des RH, je bénéficie d'une double compétence RH et commerciale et d'une expérience significative en management d'équipes. J'ai contribué à la mise en place de grands projets internes d'évolution de l'entreprise ( restructuration inter, mise en place de politique RH (accord égalité H/F, contrat de génération....)

Aujourd'hui, je mets cette expertise, très opérationnelle, au service des TPE/PME du bassin Rennais que j'accompagne avec l'objectif d'optimiser toutes les ressources disponibles de l'entreprise.



Mes compétences :

Recrutement

GPEC

Commercial

Management de la Diversité

Management d'équipes

Conseil

Organisation RH

Animation de réunions

Gestion de projet

Management commercial

Accompagnement

Développement commercial

Formation

Stratégie commerciale