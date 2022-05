Romain GUILLEMOT

A l'écoute d'opportunités sur des postes de Chef de Produits / Chef de Projets Marketing, mes compétences s'articulent autour de 3 axes : Marketing Stratégique, Marketing Opérationnel et Gestion de Projets.



Soucieux de toujours concevoir mes missions dans une logique de résultat (ROI) et de pouvoir mesurer leur impact pour progresser, je suis en veille permanente sur les nouvelles pratiques et tendances du Marketing / Webmarketing.



Ce domaine d'activité ne pouvant pas se concevoir sans une vision globale de l'entreprise, j'ai acquis des compétences en Gestion en amont de ma spécialisation en Marketing du Produit. Curieux, polyvalent et dynamique, j'ai décidé de renforcer mon profil avec des compétences complémentaires en Marketing Digital et en PAO (Photoshop, Indesign, Illustrator).



Vous trouverez plus d'informations me concernant en naviguant sur mon profil...et n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Microsoft Office

Marketing opérationnel

Marketing relationnel

Étude de marché

Marketing direct

Marketing stratégique

SQL

Microsoft Excel