Fort d'une solide formation après-vente, je me positionne désormais comme interlocuteur privilégié des tpe/pme pour les accompagner dans l'optimisation de leur parc automobile



Connaissant les attentes et besoins des TPE/Artisans et gestionnaires de parcs de PME, je peux ainsi leur (vous?) apporter mon expertise globale (commerciale et technique)