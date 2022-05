A la recherche d'un contrat d’apprentissage ( en 3 ans - pour un poste de chargé d'affaire contrôle de la conception ou chef de travaux)

Dans le cadre d'une formation d'ingénieur : Génie Civil conception

et contrôle de la conception à ESIPE, CFA ingénieur 2000.



Mes compétences :

Microsoft Office

Matlab

C++

C Programming Language