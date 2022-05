Romain GUYOT

Une expérience de 16ans dans le Design et le Stylisme:



• Création de collections contemporaines, depuis le concept et les recherches, jusqu’au développement produit.

• Capable de combiner les objectifs créatifs et commerciaux.

• Méthode de travail inventive et rigoureuse: compréhension de l’ADN d’une maison, proposition originale, toujours à la recherche de solutions.

• Bonnes compétences en communication et organisation, esprit d’équipe.



Mes compétences :

Recherche

Créativité

Illustration

Management

Merchandising

Design

Procreate

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop