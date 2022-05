Romain HAMEL

J'aime chaque jour apprendre et relever des défis.



Ma formation spécialisé dans la finance d'entreprise m'a permis de travailler et d'apprendre à différents niveaux de la gestion financière d'une entreprise. Chaque expérience est différente des autres. Pour certaines, j'ai travaillé sur le thème très technique des instruments financiers de couvertures, ou encore j'ai

pu encore étudié en profondeur les conventions fiscales pour minimiser le poids des taxes dans les affaires internationales. Pour d'autres, j'ai pu améliorer les prévisions de trésorerie et réduire le BFR, assurer le contrôle de gestion d'unité d'un service ou encore fiabiliser un processus de reporting financier. Chacune de ces expériences m'a permis d'aborder des sujets divers et enrichissant.



Et c'est là mon souhait : apprendre les différentes attributions d'une gestion administrative et financière d'une entreprise afin d'être capable d'apporter des solutions permettant à une activité de croître.



J'ai pris l'habitude de travailler, et j'aime particulièrement cela, dans un environnement international. Je peux apporter ma jeune expérience en reporting financier, finance d'entreprise, gestion de trésorerie, analyse financière et optimisation fiscale.





"Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life.”

- Confucius



Mes compétences :

Excel

Contrôle de gestion

Analyse financière

Comptabilité

Gestion budgétaire

Reporting financier

Gestion de trésorerie

Visual Basic for Applications