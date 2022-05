Bonjour à tous.



Je suis joueur professionnel, entraineur et responsable technique water-polo au club des Francs Nageurs Cheminots de Douai.



En 2012, j'ai créé ma boite de communication (DG-CAM) avec un de mes coéquipiers de l'équipe "pro A" de water-polo de Douai.



Nous pensons et créons de multiples supports de communication afin de dynamiser votre image et augmenter votre visibilité.



Vous trouverez toutes les informations concernant notre entreprise à l'adresse suivante :Array



N'hésitez pas à me contacter. Je suis très ouvert à la discussion et j'adore faire de nouvelles rencontres professionnelles. Je crois vraiment en l'importance des réseaux et particulierement dans le monde de l'entreprise.



Mon mail : contact@ dg-cam.com



A bientôt peut être...



Romain Harrissart



Mes compétences :

Travailleur

Déterminé

Perfectionniste

Motivé

Dynamique