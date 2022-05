Romain HARTANE

Je m'appelle Romain Hartané, 22ans et suis en 5ème année en spécialisation Travaux Publics et Ouvrages de l'option génie civil à L'INSA de Toulouse. Je suis actuellement à la recherche d'un stage de fin d'études en bureau d'études conception ouvrages d'arts à compter de Février, pour une durée de 5 mois.



Je suis de nature dynamique et motivée, et je recherche une opportunité pour pouvoir découvrir le métier d'ingénieur ouvrages d'arts vers lequel j'aimerais me tourner.



Mes compétences :

Pro/ENGINEER

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Matlab

Autocad