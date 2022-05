Romain HAUG

Formé en premier lieu aux sciences sociales, mon cursus et mon expérience se sont recentrés vers la gestion de patrimoine après avoir étudié et travaillé au Canada et aux Etats-Unis (bilinguisme acquis sur place).



Je suis un spécialiste du back-office. Je permets aux structures qui m'employent de concentrer leurs efforts sur leur coeur de métier et j'assure la gestion de certains aspects nécessaires à leur fonctionnement (patrimoine, facilities, sécurité, assurances, etc.).



J'ai évolué principalement dans des ERP (U, R et W). Je suis titulaire d'un SSIAP 1.



Rodé aux marchés publics, j'ai piloté des groupements de commandes et des marchés mutualisés, professionalisant ainsi mon équipe (jusqu'à 8 salariés en management direct) et rationnalisant la qualité de la réponse.



Interlocuteur stratégique de la Direction pour les opérations de travaux, je conseille tout autant que je suggère des améliorations, sur la base d'un diagnostic du patrimoine que j'enrichis.



Mes compétences :

Logistique

Marchés publics

ERP

Asset management

Gestion de patrimoine

Achats

Sécurité

CNIL

Maintenance