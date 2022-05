Romain HEMERYCK

Actuellement Ingénieur Systèmes Auxiliaires au sein de GE Oil&Gas - Thermodyn, je m'occupe du dimensionnement des équipements tels que systèmes de lubrification, panneau d'étanchéité, vannes procédés, instrumentation de compresseur centrifuge en milieu onshore et offshore jusqu'au support technique pour les clients en passant par la relation avec les fournisseurs.



Mon expérience acquis grâce à une formation interne chez GE Oil&Gas me permet de participer et diriger des projets de recherche et de développement de produits et de procédés.



Mes compétences :

Visual basic

CFD

Hysys

PROCESS INDUSTRIELS

Six sigma