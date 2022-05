Romain HENEMAN

Fort d'une expérience professionnelle de presque 10 ans dans un bureau des méthodes, pour l'usinage de pièces diverses ( mécaniques, moules et modèles, outillages de thermoformages et découpes) sur fraiseuses à commandes numériques. J'aimerais beaucoup pouvoir transmettre mon savoir, mais aussi le faire évoluer, pour le compte d'autres entreprises favorisant ce secteur d'activité.

Issu d 'un BTS Études et Réalisations d'Outillages de mise en forme des matériaux, j'allie technique et savoir, mais aussi réactivité et souplesse.

Formé au logiciel de CFAO Mastercam X, mais également au logiciel de DAO Solidworks, c'est un monde technique que j’apprécie et qui me passionne de part son évolution permanente.



Mes compétences :

SolidWorks

Programmation CFAO Mastercam

Usinage 3axes/3axes positionés

Usinage 5 axes