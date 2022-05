Romain HERMET

Jeune diplômé de Grenoble École de management spécialisé en Marketing, je souhaite m’épanouir au sein d'une structure dont l'expérience est reconnue et la passion partagée par chacune de ses parties prenantes !



Je suis particulièrement motivé à l’idée de confronter mes connaissances et mes expériences en marketing, digital et gestion de projet à la complexité croissante du marché et de l’environnement. Je souhaite contribuer à la réalisation de projets dynamiques, innovants et enrichissants pour l’entreprise et ses clients. Polyvalent, autonome et rigoureux, j'ai pu démontrer chez Coca-Cola Entreprise, Total et Royer Robin Associés de fortes capacités d'initiative, d'analyse et un excellent sens du relationnel.



Mes centres d'intérêts sont nombreux, le théâtre d’improvisation, le sport, le cinéma, l’éducation, les questions multiculturelles, les voyages et bien sûr les gens passionnés et les sujets qu'ils partagent ! Ce sont autant d’éléments qui me poussent sans cesse à être curieux, ouvert d'esprit et à m’adapter rapidement à de nouveaux environnements.



Aujourd’hui, je souhaite continuer à apporter une dimension internationale à mon projet professionnel sur des problématiques marketing, digital ou encore de développement commercial.



Mes compétences :

Responsable