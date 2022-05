Ayant acquis une solide expérience de plusieurs années dans une société holding de gestion de patrimoine et dans des sociétés immobilières familiales et également d’envergure nationale, il a pu développer son expertise et son professionnalisme au travers des responsabilités qui lui étaient confiées dans le cadre d’études et mises en place de différentes opérations financières, patrimoniales et immobilières.



Cela est sans prendre en compte les autres expériences et compétences qu'il a pu pratiqué dans d'autres domaines différents d'intervention (sécurité, prévoyance, service, formation,...)



Possédant une qualité d'adaptabilité, il mettra à votre profit ses qualités humaines, sa volonté de toujours en apprendre plus, ses aptitudes psychologiques et pédagogiques, sa connaissance et son savoir-faire des principaux différents domaines qu’il a pu pratiquer tout au long de son expérience professionnelle (immobilier, patrimonial, commercial, financement, technique, juridique, web marketing, etc).



Mes compétences :

Immobilier

Assurance Vie

Prospection

Formation

Rénovation immobilière

Commercial

Gestion de patrimoine

Financement

Webmarketing