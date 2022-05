Romain HOUDUSSE

Depuis 10 ans j'ai le plaisir de travailler dans des structures d'accueil avec des publics divers. Ce qui me porte c'est de voir ceux qui y viennent se sentir suffisamment en confiance pour oser vivre les étapes de leurs vies. Les accompagner avec le soutient d'équipes professionnelles est une source permanente de motivation.



J'apporte mes compétences techniques à la conduite de projet et aux changements qu'ils impliquent, mais ce sont aussi les traits de ma personnalité et mes convictions qui rendent fructueux mon travail.



Attentif par mon expérience aux aspirations des Femmes et des Hommes, sensibilisé à la fragilité et aux potentiels de chacun, je souhaite participer à des projets qui font de lieux d'hébergement, des lieux de vie.



Mes compétences :

Conduite de changement

Ressources humaines

Formation

Organisé

Intelligence relationnelle

Ecoute

Fédérateur

Gestion de conflit

Conduite de projet