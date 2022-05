Romain HUBERT

Analyste Test spécialisé dans le domaine bancaire.

Titulaire d'un BTS en informatique, avec 4 ans d'expérience dans la qualification logicielle.

De nature curieuse, et disposant d'une grande rigueur, ces atouts m'ont permis de fournir des prestations de qualité aux différents clients pour lesquelles j'ai effectué des projets.

Certifié ISTQB niveau fondations.



Mes compétences :

HP Application Lifecycle Management

Développement C#

Développement VBA

Développement C++

Développement Java

KaNest

Domaine Bancaire

Quick Test Pro

Mainframe

Certification ISTQB