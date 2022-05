Romain HÜE

Ingénieur d'étude organisé et rigoureux, à l’esprit pratique et analytique. Formé aux BPF et BPL, avec expérience en laboratoire de biotechnologie, d’analyse agroalimentaire et de recherche fondamentale.

Souhaite s'investir pleinement dans une entreprise du domaine des biotechnologies sur un poste de technicien ou d'ingénieur d'étude.



Mes compétences :

Techniques de laboratoire

Contrôle qualité

Microsoft Office

LIMS (logiciel de laboratoire)

Biotechnologies

Amélioration continue

Culture cellulaire

Biologie moléculaire

Biochimie