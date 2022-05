Romain HUISSE

Âgé de 32 ans, dynamique, ambitieux, je suis actuellement responsable hébergement au Novotel Paris Vaugirard Montparnasse, hôtel 4 étoiles de 187 chambres. J'ai en charge la réception, la réservation et le service des étages soit 15 collaborateurs en direct et 17 en indirect (société de sous-traitance). Désireux de me confronter a de nouveaux challenges j'aspire a des postes de directeur d'exploitation ou de directeur d’hôtel en fonction de la taille de la business unit.

Mobile sur l’île de France, organisé, sérieux, j'aime managé les hommes et les projets pour atteindre les objectifs.

N’hésitez pas a me contacter :-)



Mes compétences :

Management d'equipe

Leadership

Esprit d'analyse

Communication

Gestion de projet

Gestion

Pilotage de la performance