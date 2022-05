Romain HYEANS

Un nouveau pallier a été franchi. J'ai créé mon auto entreprise de conseil en management et innovation afin de poursuivre l’acquisition de compétences entreprise au sein du Cabinet APSODIE et, en parallèle, j'ai entrepris une carrière managériale dans la FPT.



Hier contrôleur des douanes, aujourd'hui consultant-formateur pour des systèmes de management et le développement des entreprises, je suis un passionné de la découverte intellectuelle.



Alors plus jeune contrôleur de France en 2003, j'aurais pu me contenter de poursuivre ma carrière suivant un déroulement "trop" linéairement certain...



La décision ne fut pas la plus facile à prendre mais 6 ans plus tard, je me trouve inspiré d'avoir su réorienter mon parcours.



Consultant junior pour le Cabinet de conseil en management APSODIE, armé d'un cursus pluridisciplinaire et exigeant suivi au sein de la faculté d’ingénierie et de management de la santé, je continu chaque jour à apprendre, à découvrir à m'améliorer...



N'est-ce pas le véritable sens de l’existence que de profiter pleinement du temps imparti pour découvrir chaque jour un peu plus que le précédent...



A l'instar de la brillante découverte de ce cher Deming, l'amélioration continue...



Certes, la conjoncture ne permet pas de se laisser entraîner par les rêves les plus fous et cantonne à la prudence. Mais je suis absolument convaincu de la puissance des organisations lorsque celles-ci s'autorisent à s'orienter vers l'amélioration constante de leurs pratiques et vers la voie du développement.



D'un naturel curieux et désireux d'apprendre de vous, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Iso 9001

Iso 14001

Ohsas 18001

Management de la qualité

Organisation de l'innovation

Ressources humaines

Conseil

Qualité

Santé

Systèmes de management

Audit

Non conformité

Amélioration continue

ISO

Développement