Romain IACONO

Mon rôle, en tant que technico-commercial, est de démontrer aux différents acteurs du domaine des réseaux et télécoms qu'il est trés utile de gérer des infrastructures de câblage courant faible avec un progiciel tel qu' R3Web.

Mes visites chez les utilisateurs, les constructeurs, les bureaux d’études et les installateurs, me permettent d'observer les méthodes de travail d'un grand nombre d'ingénieurs et de techniciens et d'écouter leurs demandes .

De l'analyse de ces informations sortent les évolutions du logiciel R3Web.



ADN : plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des télécoms et technologies IT -

Nos clients : TOTAL, EDF, SNCF, Crédit Agricole ...



Mes compétences :

Câblage

Fibre optique

Informatique

Infrastructures

Management

Optique

Réseaux Telecoms

Télécoms

VDI