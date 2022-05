Romain IDRAC

J’ai fais des études scientifiques puis dans le technique et enfin je me suis orienté dans le commerce afin de m’ouvrir un maximum de portes et avoir la double compétence (technicien et commercial).

Patient et ambitieux, je suis déterminé à aller au bout de mes projets. Intéressé par les nouvelles technologies et les innovations. À l’écoute et pédagogue, j’adore le contact humain. Astucieux je saurai trouver des solutions adaptées pour valoriser votre société.

Permis B et voiture



Mes compétences :

Synthetic Resins > Thermoplastic Resins

Additive Manufacturing

Thermoforming

CATIA

Microsoft Excel

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

OpenOffice