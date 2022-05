Romain IMBS

2, rue des prairies

67 370 BERSTETT

romain.imbs@gmail.com

06 50 63 72 02









Madame, Monsieur,



Je suis actuellement de retour de voyage et travail à l’étranger où j’ai pu mettre mes diverses compétences à l’épreuve. En effet mon anglais est devenu courant et le fait de travailler sous un manager étranger est professionnellement très formateur.



De plus, j’ai travaillé pour une société d’évènementiel qui organise des cinémas en plein air dans les grandes villes australiennes. J’ai donc travaillé 3 mois pour promouvoir cet évènement en créant diverses activités pour améliorer la visibilité de l’évènement (réseaux sociaux, flyers, Jeux,...). Cet événement à permis de mettre en valeur mon esprit d’équipe, ma capacité a innové mes techniques de communication et travailler sous un environnement anglophone.



Par ailleurs, j’ai travaillé en tant que technico-commercial en France dans la téléphonie, le marketing opérationnel, et les solutions de rénovation. Comme vous pouvez le voir dans mon résumé j’ai eu d’es postes à responsabilité tel que responsable commercial grand Est pour Pankarte PLV ou bien pour EDH67. Ces différents postes m’ont permis d’acquérir un sens aigus du relationnel, de la gestion de tâches multiples et une force de vente qui a fait ces preuves.



C’est ainsi que je suis à la recherche d’un poste de commercial afin de poursuivre mon activité dans le domaine du commerce/marketing. En effet, l’idée de travailler à vos cotés et de vendre vos produits me motive énormément.



Mes diverses expériences professionnelles m'ont apporté des compétences techniques, commerciales et une maturité dans mon travail. Elles m'ont également permis d'affiner mes qualités personnelles : exigence, motivation et forte ténacité. Dans ce but je suis à la recherche d’un poste pour mettre mes qualités professionnelles et humaines à contribution de la société.



En espérant que mon profil retiendra votre attention, je reste à votre disposition et je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



Romain Imbs.









Mes compétences :

Vente

Technique

Publicité

Sérigraphie

PLV

Commercial

Fidélisation client

Gestion de projets

Téléphonie sur ip

Bilingue Anglais Français

Assurances

Professionnel

Gestios des entreprises