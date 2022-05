Romain ISAAC

Développer, implanter et superviser l'exécution des stratégies opérationnelles et digitales de marketing et communication afin d'optimiser les opportunités de marché, voilà mon leitmotiv.



Baignant quotidiennement dans l'acquisition de trafic (SEO, Blog, médias sociaux) et la génération de leads (call-to-actions, landing pages, campagnes de marketing digital Adwords...), j'aime analyser et optimiser les efforts déployés afin d'en maximiser le ROI et ainsi accroître la visibilité des organisations.



Mon intérêt pour les nouvelles technologies et leurs applications marketing me forme continuellement aux nouvelles techniques dans les domaines du Marketing Digital, l'Inbound Marketing ou encore la Publicité en ligne.



Mes différents points de chute au cours de mon parcours me permettent d'envisager les situations dans leur globalité pour ainsi assurer le développement et l'implantation de stratégies payantes.



Mes compétences :

Communication

Adobe Photoshop

Gestion de projet

Merchandising

Management

Marketing

Adobe InDesign

Marketing opérationnel

Adobe Illustrator

Wordpress

Marketing stratégique

Gestion de projet web

SEO

Gestion de contenu

SMO

Gestion de la relation client

SEM

Benchmarking